POL-HM: Fahrzeugführer besaß noch nie eine erforderliche Fahrerlaubnis

Bad Münder/ OT Hachmühlen (ots)

Am Montag (28.08.2023) führte die Polizei Bad Münder im Rahmen einer Verkehrssicherheitswoche eine stationäre Kontrolle auf der Hachmühler Straße in Hachmühlen durch. Gegen 17:15 Uhr kontrollierten die Beamten einen 57-jährigen Mann in seinem Pkw. Dieser konnte den Polizisten keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es stellte sich sogar heraus, dass der Mann in der Vergangenheit mehrfach durch die Führerscheinprüfung gefallen sei und deshalb noch nie eine Fahrerlaubnis besessen habe.

Dem Mann aus Hannover wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Hannoveraner muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell