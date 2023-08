Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung an Fensterscheiben - Hinweisgeber gesucht

Bad Münder/ OT Eimbeckhausen (ots)

Zwischen Montag, dem 14.08.2023, gegen 18:00 Uhr, und Dienstag (29.08.2023), gegen 13:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Eimbeckhausen zu einer Sachbeschädigung an einem Wohngebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden dort durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Sprossenfenster beschädigt. Auf zurzeit unbekannte Weise, wurden dabei insgesamt 87 Glaselemente eingeschlagen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/ 5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell