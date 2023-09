POL-MK: Verwirrte Person/ Versuchter Einbruch in Kita/ Anlagebetrug

Meinerzhagen (ots) - Eine 62-jährige Frau wurde am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Sie hatte einen Bekannten beim Einkauf in zwei Märkten begleitet. Erst am Samstag stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Einkaufstasche steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die mahnt weiter zur Vorsicht an allen Orten, an denen sich viele fremde Personen aufhalten. Die heimischen Discounter sind leider bei ...

