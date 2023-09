POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Diebinnen

Balve (ots) - Zwei Unbekannte haben heute Morgen kurz vor 4.30 Uhr an der Ecke Grübecker Straße/Zur Mailinde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Eine Anwohnerin wurde von den Geräuschen der Maschine geweckt, schaute zum Fenster heraus und sah noch, wie die zwei Personen in Richtung Grübecker Weg flüchteten und dort in einen wahrscheinlich weißen Pkw einstiegen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei ...

mehr