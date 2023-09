Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Menden (ots)

Ein Wickeder (20) ist heute Morgen auf der B7 in Höhe der Haltestelle Sellhausen verunglückt. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte um 5:57 Uhr. Laut ihren Angaben sei er deutlich zu schnell auf seiner Suzuki in Richtung Menden unterwegs gewesen und habe einen sog. "Wheelie" gefahren. Kurz darauf verlor er die Kontrolle und kollidierte mit der Bushaltestelle. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Rettungshubschrauberbesatzung flog ihn in eine Unfallklinik in der Dortmunder Nordstadt. Polizeibeamte sperrten die B7 zwischen Zedernweg und Friedrichstraße bis kurz vor halb zehn. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Das Motorrad wurde sichergestellt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell