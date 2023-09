POL-MK: Männer mit Drogen erwischt

Hemer (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde Am Iserbach ein Zigarettenautomat gesprengt. Am Morgen entdeckten Zeugen das deformierte Gerät. Offenbar hielt er stand, so dass die Täter keine Beute machten. Ein junges Paar (18 und 19) randalierte am Samstag beim Schützenfest in Westig auf der Tanzfläche. Ein 31-Jähriger tanzte mit seiner Frau ...

mehr