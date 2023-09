Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt/ Paar randaliert/ Streit auf Parkplatz/ Ärger mit Security

Hemer (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde Am Iserbach ein Zigarettenautomat gesprengt. Am Morgen entdeckten Zeugen das deformierte Gerät. Offenbar hielt er stand, so dass die Täter keine Beute machten.

Ein junges Paar (18 und 19) randalierte am Samstag beim Schützenfest in Westig auf der Tanzfläche. Ein 31-Jähriger tanzte mit seiner Frau und beschwerte sich bei einer 18-Jährigen, weil die ihm beim Tanzen auf die Füße getreten hatte. Darauf verpasste der 19-jährige Freund des Mädchens dem Älteren einen Faustschlag ins Gesicht. In dem folgenden Handgemenge bekam auch die Ehefrau des 31-Jährigen einen Schlag ins Gesicht. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes griffen ein. Der 19-Jährige wehrte sich dagegen, nach draußen geführt zu werden. Die drei Männer gingen zu Boden, während die 19-Jährige auf die Sicherheitsmitarbeiter einschlug . Die Mitarbeiter legten beiden schließlich Handfesseln an und fixierten sie bis zum Eintreffen der Polizei. Die Polizeibeamten erteilten Platzverweise und schrieben Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen.

Beim Zurücksetzen auf dem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Elsa-Brandström-Straße soll eine Pkw-Fahrerin am Samstag gegen 18 Uhr eine aus einem Geschäft kommende Fußgängerin touchiert haben. Weil die Fahrerin jedoch weiterfuhr und in eine Parkbox lenkte, ging ihr die 27-jährige Fußgängerin hinterher und stellte die Fahrerin "zur Rede". Dabei soll sie gegen die Scheibe geschlagen und die Fahrerin beleidigt und beschimpft haben. Eine 25-jährige Kollegin der Pkw-Fahrerin bekam mit, was dort passierte, mischte sich ein und kassierte ebenfalls Beleidigungen und Beschimpfungen. In der Folge kam es zu einer Rangelei zwischen der Fußgängerin und der Kollegin der Pkw-Fahrerin. Die 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Auf der Suche nach einer Toilette ist ein 26-jähriger Mendener am Rande des Scooter-Konzerts am Samstag auf einen Sicherheits-Mitarbeiter getroffen. Er bewarf den Security-Mitarbeiter mit einem Plastikbecher. Außerdem soll er versucht haben, den Mitarbeiter zu schlagen. Zwei weitere Security-Mitarbeiter kamen hinzu und brachten den 26-Jährigen nach draußen. Dort nahm ihn die Polizei in Empfang. Er sei grundlos vom Platz "gezerrt" worden, gab der 26-Jährige zu Protokoll und beklagte, dass dabei seine Tasche kaputt gegangen sei. Die Polizei nahm die Personalien auf, schrieb eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und erteilte einen Platzverweis. (cris)

