Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Scheiben zertrümmert/ Taschendiebe/ Zigarettenautomat aufgebrochen und geleert/ Phishingbetrug

Menden (ots)

Nacht zum Samstag wurden mehrere Pkw-Scheiben eingeworfen: Am Elsa-Brandström-Weg entdeckte der Fahrer eine Hyundai I10 am nächsten Morgen die zerstörte Seitenscheibe. Die Unbekannten durchwühlten das Fahrzeug, haben jedoch offenbar nichts für sie Verwertbares gefunden. An der Unteren Promenade waren ein grauer Toyota Corolla und ein schwarzer Kia cee'd Kombi betroffen. In dem Toyota lag etwas Kleingeld, das sich die oder der Täter aneigneten. Aus dem Kia wurde nichts gestohlen. In der Windhorststraße traf es einen blauen Golf (ebenfalls keine Beute) sowie eine Nacht später an der Gartenstraße einen weiß/schwarzen Skoda Kamiq.

Eine 73-jährige Mendenerin wurde am Samstagnachmittag zwischen 16.15 und 16.25 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Unteren Promenade bestohlen. Während sie ihre Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Handtasche an den Griffen ihres Rollators gehängt. Im Bereich der Kühltheke war die Tasche noch da. Als die Seniorin an der Kasse stand, war sie weg. Die Polizei wurde geholt, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf in den heimischen Discountern. Dort lauern Taschendiebe vor allem auf Senioren. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Unbekannte haben am Freitag zwischen 5 und 16.50 Uhr an der Unnaer Landstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie erbeuteten Zigaretten und Geld.

Eine 63-jährige Mendenerin ist auf Phishing-Betrug hereingefallen. Sie hatte am Freitag eine SMS bekommen mit der Nachricht, ihre Online-Banking-Code sei "abgelaufen". Um eine "Blocking" zu vermeiden, sollte sie einem Link folgen. Dabei landete sie jedoch auf dem Online-Portal ihrer Bank, sondern auf einer betrügerischen Seite. Dort gab sie ihre alle geforderten Daten ein. Erst in der folgenden Nacht überkam sie ein "ungutes Gefühl" und sie bat einen Verwandten um Hilfe. Der fand heraus, dass an einem Geldautomaten ein erheblicher Bargeldbetrag von ihrem Konto abgehoben wurde. Sie erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei.

Auf alle möglichen Arten versuchen Betrüger, an Daten zu kommen, sie "abzufischen" (daher der Begriff "Phishing"). Mails, Messenger-Nachrichten oder SMS erwecken den Anschein, von einer Bank oder einem Postdienst zu kommen. In der Regel wird ein Link mit verschickt, über den sich die Opfer anmelden müssen. Während die E-Mail früher oft in einem sehr schlechten Deutsch verfasst wurden, sind die Nachrichten heute auf den ersten Blick kaum von echten Meldungen zu unterscheiden. Deshalb sollte man keinesfalls Links in solchen Nachrichten anklicken oder auf Seiten, die sich dann öffnen, keinesfalls sensible Daten wie Online-Zugangsdaten eingeben. Das Online-Banking sollte nur durch Eingeben der Original-Adresse seiner Bank angesteuert werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell