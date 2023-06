Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Schwerin (ots)

Nachdem gestern eine 22-jährige Schwerinerin von einem Bekannten massiv bedroht wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Vorfall zog sich über einen längeren Zeitraum in den Morgenstunden und begann in den privaten Räumlichkeiten der deutschen Geschädigten. Die verbale sowie körperliche Auseinandersetzung zog sich bis zur Kindertageseinrichtung in der Eulerstraße bis ca. 07:20 Uhr. Beide Örtlichkeiten befinden sich im Stadtteil Mueßer Holz. Vor Eintreffen der Polizei ist der 29-jährige syrische Täter bereits geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass der Vorfall durch Unbeteiligte beobachtet wurde. Insbesondere im Bereich der Kita könnten anderen Eltern, Erzieher sowie Anwohner die Tat beobachtet und gehört haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden.

