POL-SN: Unfall zwischen Radfahrern

Schwerin (ots) - Nachdem am Pfingstwochenende in zwei Einfamilienhäuser im Stadtteil Neumühle eingebrochen wurde, bittet die Polizei um Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen. Nach aktuellem Stand haben sich die Taten in der Nacht von Sonntag auf Montag im Turower Ring ereignet. Der Stehlschaden beträgt in einem Fall ca. 5.000 Euro und im zweiten nur ...

