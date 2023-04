Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst die Hunde, dann die Herrchen

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 21:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Körperverletzung in Gotha, Karl-Liebknecht-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen führte ein 34jähriger Hundebesitzer seine Hunde nicht angeleint. Diese gerieten in einen Hundestreit mit dem angeleinten Hund eines 30jährigen Hundebesitzers. In der weiteren Folge gerieten die Hundebesitzer erst in eine verbale Streitigkeit und dann in eine handfeste Schlägerei. Die Polizei Gotha hat entsprechende Anzeigen aufgenommen. (as)

