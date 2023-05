Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Einbruch in Einfamilienhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots)

Nachdem am Pfingstwochenende in zwei Einfamilienhäuser im Stadtteil Neumühle eingebrochen wurde, bittet die Polizei um Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen. Nach aktuellem Stand haben sich die Taten in der Nacht von Sonntag auf Montag im Turower Ring ereignet. Der Stehlschaden beträgt in einem Fall ca. 5.000 Euro und im zweiten nur wenige hundert Euro, dazu kommen die Beschädigungen an den Häusern. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wurden am Pfingstwochenende oder bereits davor auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neumühle / Lankow wahrgenommen? Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch über 0385/5180-224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

