POL-F: 220926 - 1113 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 28-jähriger Mann leistete am Donnerstag, den 22. September 2022, Widerstand, als er nach einer vorangegangenen Körperverletzung einer Kontrolle unterzogen wurde. Zunächst kam es in den Morgenstunden in einem Club "Am Salzhaus" zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Männer einen 43-Jährigen geschlagen haben sollen. ...

mehr