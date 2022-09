Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neufassung der Meldung (Ergänzte Information im ersten Absatz): Skrupelloser Diebstahl mit Glas-Wasser-Trick

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagnachmittag, 10. September, klingelte eine mutmaßliche Trickdiebin bei einer 77-jährigen Odenkirchenerin. Auf Bitten der angeblich schwangeren Frau ließ diese sie hinein und gab ihr ein Glas Wasser. In dieser Zeit stahl die skrupellose Diebin Wertsachen aus der Wohnung der blinden und hilfsbereiten 77-Jährigen.

Nach bisherigem Kenntnisstand klingelte eine Frau gegen 14.30 Uhr an der Wohnung der in einem Mehrfamilienhaus wohnhaften Seniorin. Als diese erfragte, wer vor der Tür sei, antwortete die Frau, dass sie 27 Jahre alt und im 8. Monat schwanger sei. Eigentlich habe sie Nachbarskinder besuchen wollen, die nun aber nicht da seien. Aufgrund der Schwangerschaft sei ihr übel und sie bat um ein Glas Wasser.

Der vorsichtigen Seniorin erschienen die Schilderungen glaubhaft, zumal die Dame in dem Mehrfamilienhaus tatsächlich existierende Kindernamen nannte. Sie ließ die Frau hilfsbereit herein und gab ihr ein Glas Wasser. Nach etwa einer halben Stunde, in der man sich auch in der Wohnung bewegt hatte, verließ die Unbekannte die Wohnung wieder. Kurz danach stellte die Seniorin fest, dass die Besucherin offensichtlich sowohl Schmuck als auch Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen hatte und informierte die Polizei.

Die Ermittler fragen: Wem sind in dem Karree Marie-Juchacz-Straße / Nievelsteinstraße / Blumeck / Konnental entsprechende verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen? Bei wem ist eine solche Frau ebenfalls vorstellig geworden? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell