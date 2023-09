Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Rettungskräfte/ Lagerfeuer an Schulfassade/ Einbruch in Schule/ Aus Wut Cabrio-Dach aufgeschlitzt/ Taschendieb/ Drogenfunde

Lüdenscheid (ots)

Eine 34-jährige Frau hat am Sonntag Rettungskräfte angegriffen. Der Rettungswagen wurde gegen 14 Uhr zu einer angeblich bewusstlosen Person in einer Wohnung an der Kölner Straße gerufen. Als die Mitarbeiter der Feuerwehr eintrafen, lag die Frau neben der Wohnungstür, rappelte sich auf, packte einen Arm eines Mitarbeiters und verdrehte diesen. Die Rettungskräfte verließen darauf die Wohnung und holten die Polizei. Die brachte die renitente Frau ins Krankenhaus, wo nach einer Untersuchung und auf Veranlassung des Ordnungsamtes eine Einweisung nach Psych-KG veranlasst wurde. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.

Unbekannte haben am Samstag gegen Mitternacht ein Lagerfeuer an der Otfried-Preußler-Schule entzündet. Dabei wurde die Dämmung der Fassade angeschmort. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden liegt bei mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 9099-0.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in das Lehrerzimmer der Hauptschule Stadtpark an der Parkstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam Schränke und Schubladen. Um 1.39 Uhr lösten sie einen Alarm aus. Zeugen sahen mehrere Personen, die vom Seiteingang des Lehrerzimmers kommend wegrannten. Zur möglichen Beute konnten bei der Aufnahme des Einbruchs keine Angaben gemacht werden.

Ein 20-Jähriger hat am Samstagabend seine Wut über einen Freund an einem Auto ausgelassen. Zeugen informierten die Polizei gegen 19.20 Uhr über einen Verdächtigen, der an der Leifringhauser Straße um Autos herumschleiche. Während die Polizei bereits unterwegs war, schlitzte er mit einem Messer das Dach eines geparkten Cabriolets auf. Dort trafen die Polizeibeamten den Mann mit der Bierdose in einer Hand. Die Beamten fanden bei ihm unter anderem ein Cuttermesser und grüne Pillen. Der junge Mann räumte ein, einen Joint geraucht zu haben. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an Kfz (Schaden: mindestens 2000 Euro) und Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz.

Einer 70-jährige Lüdenscheiderin wurde am Freitag zwischen 11 und 11.30 Uhr im Stern-Center die Handtasche gestohlen. Sie hatte sich zusammen mit ihrem Mann auf eine Bank gesetzt und die Tasche neben sich gestellt. Als sie weitergehen wollte, war die Tasche verschwunden. Das Ehepaar machte sich direkt auf den Weg zur Bank, um ihre Karte sperren zu lassen, und zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr meldeten Zeugen der Polizei verdächtige Personen an der Reckenstraße. Beim Eintreffen des Streifenwagens rannten fünf Jugendliche in verschiedene Richtungen weg. Die Polizeibeamten verfolgten einen 17-Jährigen, bei dem eine geringe Menge Cannabis gefunden wurde. Er bekam eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz und wurde einem Elternteil übergeben. Am Sonntag kurz nach 6 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine verdächtige Person auf dem Spielplatz an der Lennestraße. Die Polizeibeamten trafen dort einen 38-jährigen Mann, der freiwillig sein Cannabis überreichte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell