Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand

Einbruch in Werkstatt

Schranke beschädigt

Plettenberg (ots)

Auf der Lied brannte Samstag, 00.30 Uhr, ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat Verdächtige gesehen? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Vermutlich in der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in die Halle einer KFZ-Werkstatt an der Bahnhofstraße ein. Darin entwendeten sie Bargeld. Wer hat den oder die Täter gesehen? Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0. (dill)

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht zu Sonntag den "Schrankenbaum" in der Zufahrt eines Parkplatzes an der Grünestraße. Wer hat die Täter gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise telefonisch an die 02391/9199-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell