Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fünf Verletzte nach mutmaßlichen Autorennen

Altena (ots)

Samstag, 22.55 Uhr, sollen sich zwei Männer ein Rennen auf der Rahmedestraße geliefert haben und dabei verunfallt sein. Fünf Insassen wurden leicht verletzt. Laut Zeugenaussagen fuhren ein Altenaer (27) in einem VW Golf und ein Herscheider (21) in einem Audi 80 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Altena in Richtung Lüdenscheid. Auf Höhe Hausnummer 315 verloren sie im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stießen zusammen. Der Audi 80 durchbrach einen Zaun und fuhr vor eine Hauswand. Der Golf kam schwer beschädigt auf der Straße zum Stehen.

Die beiden Fahrer sowie insgesamt drei von vier Beifahrern wurden leicht verletzt. Ein Atemalkoholvortest ergab beim Altenaer einen Wert von fast einem Promille. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Polizeibeamte sicherten Spuren und stellten sowohl die Fahrzeuge, als auch die Führerscheine der Fahrer sicher.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wer hat den eigentlichen Unfall oder die beteiligten Fahrzeuge auch im Vorfeld des Unfalles gesehen? Hinweise, z.B. zum Fahrverhalten, nehmen die Polizeiwachen Altena 02352/9199-0 oder Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell