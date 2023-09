Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 46 neue Polizeibeamte bei der Kreispolizeibehörde

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am Freitag in Iserlohn 46 neue Polizeibeamtinnen und -beamte begrüßt. Sie nehmen in den kommenden Tagen ihren Dienst in den Wachen und Kommissariaten im Märkischen Kreis auf.

40 Polizeikommissare und -kommissarinnen kommen frisch von der Hochschule der Polizei. Nach dem dreijährigen Studium können sie die erlernten Fähigkeiten nun "auf die Straße" bringen. Landrat Marco Voge als Behördenleiter nahm ihnen den Eid ab. Außerdem wechseln sieben erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus anderen Behörden in den Märkischen Kreis.

Auf der anderen Seite gibt es aus verschiedenen Gründen immer wieder Abgänge im Laufe eines Jahres. Allein zum Stichtag 1. September verlassen 19 Beamte die Kreispolizeibehörde. Sie verabschieden sich in den Ruhestand, wechseln aus persönlichen Gründen in andere Kreise oder Städte oder nutzen die vielfältigen Möglichkeiten der NRW-Polizei, sich beruflich weiterzuentwickeln. So haben mehrere Beamte aus dem MK ihren Dienst beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten aufgenommen, um dort ihre Erfahrungen weiterzugeben und die nächsten Jahrgänge von Studierenden auszubilden.

Insgesamt gehören nun 657 Polizeivollzugsbeamte zur Kreispolizeibehörde. Hinzu kommen 108 Regierungsbeschäftigte und 30 Mitarbeiter/-innen des Märkischen Kreises (jeweils in Personen gerechnet, ohne Berücksichtigung von Teilzeit-Kräften). (cris)

