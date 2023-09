Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschädigter beobachtet Diebstahl von E-Bike

Kierspe (ots)

Ein Anwohner der Straße Windfuhr wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 01:15 Uhr, durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er zwei Männer, die gerade dabei waren zwei E-Bikes zu entwenden. Ein Tatverdächtiger flüchtete mit einem entwendeten schwarzen E-Bike der Marke Scott in der Folge vom Grundstück. Der andere Tatverdächtige ließ das zweite E-Bike in der Einfahrt zurück und flüchtete auf einem offenbar schon zur Tatörtlichkeit mitgebrachten Fahrrad. Die beiden Täter hatten für ihren Diebstahl zuvor eine Sicherungsstange verbogen und ein Fahrradschloss durchtrennt. Aufgrund der Dunkelheit liegen keine genaueren Beschreibungen der Täter vor. Möglicherweise trug einer der Beteiligten eine Art Holzfällerhemd. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell