Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung vor Kneipe/Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Vor einer Kneipe in der Kluser Straße kam es am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 50-Jähriger und sein 27-Jähriger Sohn gerieten mit einem 26-Jährigen in Streit. Nach einem verbalen Schlagabtausch schlugen die Konfliktparteien aufeinander ein. Vater und Sohn verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Der 26-jährige wurde leicht verletzt, benötigte allerdings keine Versorgung durch den Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung. (schl)

Über ein Fenster brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Honseler Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell