Iserlohn (ots) - Auf einer Baustelle an der Gennaer Straße trieben Vandalen ihr Unwesen. In der Nacht zu Mittwoch nutzten sie dort abgestellte Baumaschinen und fuhren mit diesen kurze Wegstrecken querfeldein. Während der Fahrt kollidierten sie unter anderem mit einem Zaun und richteten Sachschaden an. Wer hat den oder die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

