POL-MK: Fünf Einbrüche in Kindergärten und ein versuchter Einbruch in Schulmensa in einer Nacht

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch waren Kindergarten-Einbrecher unterwegs. In insgesamt fünf Kitas durchwühlten sie Büro- und Spielgruppenräume. An der Tür einer Schule scheiterten die Täter. Der verursachte Sachschaden übersteigt die Beute um ein Vielfaches, weil sie an mehreren Einrichtungen an mehreren Fenstern und Türen ihren Glück versuchten.

Die Tatorte:

Pusteblume Kalkofen: Offenbar versuchten die Täter zunächst vergeblich, Fenster an der Rückseite aufzuhebeln. An der Küche gelang es. Die Beute: Keine. Der Schaden: schätzungsweise 10.000 Euro.

Gleich nebenan versuchten es wahrscheinlich dieselben Täter an der Schul-Mensa. Darauf deuten jedenfalls die Hebelmarken an diversen Fenstern. Außerdem zerstörten sie das Schloss der Eingangstür. Der Schaden: mindestens 500 Euro.

Villa Afrika am Grüner Weg: Die Täter hebelten eine Terrassentür an der Hinterseite auf und nahmen einen Tresor mit Bargeld und Bankkarten mit. Diverse Schränke wurden aufgehebelt.

Schloss Einstein Friedrich-Kaiser-Straße: Dort knackten die Täter ein Bürofenster auf und stahlen Laptop und Samsung-Tablet-PC - beides ältere Geräte. Der sonstige Schaden: schätzungsweise 2500 Euro. Ev. Familienzentrum Dröschede Rauhe Hardt 1: Dort wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Die Täter rissen Rollladenpanzer ab, hinterließen weitere massive Hebel-spuren, beschädigten einen Alarmmelder, sprengten eine Bürotür auf, brachen Möbel und verschlossene Behälter sowie Mitarbeiter-Spinde auf, durchsuchten das Büro sowie alle drei Spielgruppen-Räume. Sie öffneten den Kühlschrank und ließen die Tür offenstehen, so dass das Mittagessen der Kinder nicht mehr ausgegeben werden konnte. Ihre Beute: zwei alte Laptops von geringem Wert sowie eine geringe Summe Bargeld.

KiTa IS Die kleinen vom Erbenberg, Am Erbenberg: Mehrere Einschläge auf Fensterscheiben, Jalousie herausgerissen, Riss im Kasten, nichts entwendet - mindestens 2000 Euro Schaden.

Möglicherweise setzen der oder die Täter ihren Beutezug in den folgenden Nächten fort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der genannten oder anderer Einrichtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

