LPI-NDH: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ca. 200 Liter Diesel zapften Unbekannte am Wochenende aus einer mobilen Tankstelle. Das Fahrzeug stand auf einem Gelände an der Ohne. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

