Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW zerkratzt

Einbruch in Gartenlaube

Lüdenscheid (ots)

Zwischen dem 26.08., 16 Uhr und dem 28.08., 11 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen Skoda Yeti in der Worthstraße. Die Tat wurde gestern angezeigt. Wer hat die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Einbrecher hebelten zwischen 09.08. und gestern eine Gartenlaube am Schmittenstück auf. Ob sie Beute machten ist unbekannt. Wer hat in der Kleingartenanlage Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0. (dill)

