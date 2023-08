POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - In der Straße Am Wasserturm brachen drei unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01:30 Uhr, in einen dortigen Supermarkt ein. Sie brachen dazu gewaltsam eine Tür auf. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Zigaretten. Bei ihrer Tatausführung wurden sie ...

