POL-PPRP: Betrunken zwei Unfälle verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Die Batterien von zwei LKWs wurden am Dienstag (30.05.2023, 4:30 Uhr bis 13 Uhr) durch Unbekannte gestohlen. Die Fahrzeuge standen zur fraglichen Zeit auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Sie habe etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens ...

