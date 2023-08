Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stehlen Zigaretten aus Supermarkt/Schlägerei auf Parkplatz

Lüdenscheid (ots)

In der Straße Am Wasserturm brachen drei unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01:30 Uhr, in einen dortigen Supermarkt ein. Sie brachen dazu gewaltsam eine Tür auf. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Zigaretten. Bei ihrer Tatausführung wurden sie gefilmt. Die Männer waren vermummt. Einer von ihnen war komplett weiß gekleidet. Die anderen beiden schlanken Männer trugen dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 43-jähriger Lüdenscheider und ein 49-jähriger Lüdenscheider gerieten am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Glatzer Straße in Streit. Vorangegangen war eine Beleidigung seitens des 43-Jährigen gegen den 49-Jährigen. Kurze Zeit später flogen die Fäuste. Die beiden Kontrahenten wurden leicht verletzt. Der 43-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung und Belidigung ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell