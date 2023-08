POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - In der Kölner Straße und der Germanenstraße standen vergangene Nacht Müllcontainer in Flammen. Ein brennender Container vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kölner Straße fiel gegen 02:35 Uhr auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Germanenstraße waren etwas später, gegen 04:00 Uhr, im Bereich einer Zufahrt zu dortigen Kleingartenanlagen insgesamt vier Container betroffen. Durch das Feuer wurden auch ein Baum und eine Wiesenfläche ...

