Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Müllcontainer

Lüdenscheid (ots)

In der Kölner Straße und der Germanenstraße standen vergangene Nacht Müllcontainer in Flammen. Ein brennender Container vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kölner Straße fiel gegen 02:35 Uhr auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Germanenstraße waren etwas später, gegen 04:00 Uhr, im Bereich einer Zufahrt zu dortigen Kleingartenanlagen insgesamt vier Container betroffen. Durch das Feuer wurden auch ein Baum und eine Wiesenfläche beschädigt. Auch hier löschte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell