Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Fahrzeuge nach Brand beschädigt

Plettenberg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Ohler Straße brannte am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, ein dort parkender BMW X83. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem drei daneben befindliche Autos beschädigt. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Aufgrund der Spurenlage liegen Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung zu setzen. (schl)

