LPI-SLF: Person volltrunken

Sonneberg (ots) - Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Sonneberg mehrere Diebstähle registriert. Am Freitag wurde bekannt, dass Unbekannte von einer Schule in der Dammstraße mehrere Fallrohre sowie Kupferkabel entwendeten. In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte in ein Haus in der Coburger Allee ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Am späten Samstagabend wurden zwei unbekannte Personen in der Medinos-Klinik ...

