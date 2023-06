Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstähle im Stadtgebiet

Sonneberg (ots)

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Sonneberg mehrere Diebstähle registriert.

Am Freitag wurde bekannt, dass Unbekannte von einer Schule in der Dammstraße mehrere Fallrohre sowie Kupferkabel entwendeten.

In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte in ein Haus in der Coburger Allee ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Am späten Samstagabend wurden zwei unbekannte Personen in der Medinos-Klinik Sonneberg durch die Mitarbeiter angesprochen, weil sie sich im Objekt verdächtig verhielten. Beim Ansprechen ergriffen die Personen die Flucht. Was sie dort suchten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675/8750 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell