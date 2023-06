Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 76-Jähriger durch Unfall verletzt

Neuhaus am Rennweg/ Cursdorf (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 76-Jähriger durch einen Unfall verletzt. Der Mann fuhr die Landesstraße 1145 aus Richtung Neuhaus am Rennweg kommend in Richtung Cursdorf entlang. Aus ungeklärter Ursache geriet der Fahrer dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 40 Metern unterhalb einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der verunfallte PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

