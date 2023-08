Plettenberg (ots) - Zwei Container brannten am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, auf dem Gelände einer Firma an der Zeppelinstraße. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Durch den Brand wurden die Kunststoffdeckel der Container beschädigt. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

