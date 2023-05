FW-E: Verkehrsunfall auf der A40 mit 5 verletzten Personen

Feuerwehr Essen

Essen-Holsterhausen

Um 14:34h wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall auf der A40 alarmiert. In Höhe der Anschlussstelle Holsterhausen in Fahrtrichtung Bochum waren 3 Fahrzeuge kollidiert.

5 Personen, darunter ein Kind wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mussten in die Schockräume von verschiedene Krankenhäuser in Essen transportiert werden. Durch die verunfallten Fahrzeuge und die Versorgung der Verletzten musste die A 40 in Fahrtrichtung Bochum voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Essen war mit 4 Rettungswagen, 2 Notärzten, dem Leitenden Notarzt sowie 5 Feuerwehrfahrzeugen über eine Stunde im Einsatz. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt. [VF/CC]

