Feuerwehr Essen

FW-E: Rund alle 2 Minuten 54 Sekunden rückt die Feuerwehr Essen im Jahr 2022 zu Einsätzen aus

Essen-Stadtgebiet, 01.01.2022 - 31.12.2022

Wenig überraschend war die Auswertung der Einsatzzahlen für das vergangene Jahr 2022. Insgesamt wurde die Feuerwehr Essen zu 181.193 Einsätzen alarmiert. Erwartungsgemäß gab es einen erneuten Anstieg von 5.704 Einsätzen im Vergleich zum Jahr 2022. Prozentual liegt, wie in den Jahren zuvor, der Hauptbestandteil der Einsätze mit rund 92 Prozent im Bereich Krankentransport, Rettungsdienst/Notfallrettung. Auch der Anstieg der Einsätze im Vergleich zum letzten Jahr fiel daher zum größten Teil in den Bereich Rettungsdienst. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 83.712 Krankentransporte durchgeführt. Im Bereich der Notfallrettung gab es 79.738 Einsätze, ein Plus von 2.008. Bei 20.175 Einsätzen davon wurde von der Leitstelle ein Notarzt mitalarmiert.

Die Feuerwehr Essen konnte im Bereich der "Technischen Hilfeleistung" sowie bei Brandeinsätzen insgesamt 65 Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen retten. Leider verstarben im Jahr 2022 zwei Personen durch die Einwirkung von Feuer und/oder Rauch. In Summe konnten 1.611 Brände erfolgreich bekämpft werden. Ein Plus von 704 Brandeinsätzen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Besonders erwähnenswert sind hier einige Großbrände im Jahr 2022. Am 22.02.2022 war die gesamte Feuerwehr Essen bei einem Großbrand in der Bargmannstraße gefordert. In jener Nacht hatte ein verheerender Brand in einem Wohnkomplex 38 Wohnungen vernichtet.

Einige Wochen später, am 08.03.2022, war eine riesige Rauchsäule weit über Essens Stadtgrenzen hinweg sichtbar. Ein Möbellager in Essen-Kray war in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Lagerhalle. Am 06.09.2022 kam es bei Dacharbeiten zu einem Vollbrand einer Lagerhalle mit Wohngebäude. Über Stunden war eine schwarze Rauchsäule über der Stadt sichtbar. Durch die hohen Außentemperaturen ein enorm kräftezehrender und personalintensiver Einsatz. Insgesamt 5.382 Mal wurde die Feuerwehr zu "Technischen Hilfeleistungen" alarmiert. Hierunter fallen Einsätze wie zum Beispiel Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Ölspuren oder Trageunterstützungen für den Rettungsdienst. Besonders erwähnenswert ist hier ein Verkehrsunfall am 28.11.2022 in Essen-Steele. Ein mit Lebensmittel beladener 40-Tonner kollidierte auf der Bochumer Landstraße mit mehreren Fahrzeugen und einem Linienbus, bevor er in Höhe der Steeler Bergstraße umstürzte. Fünf Personen wurden hier zum Teil schwer verletzt. Insgesamt 720 Mal rückte die Feuerwehr zu Tierrettungen aller Art aus.

Die Aufgaben der Feuerwehr sowie das Einsatzaufkommen wachsen von Jahr zu Jahr. Die Feuerwehr Essen befindet sich nach einer externen Begutachtung in einem Veränderungsprozess, um auch in Zukunft erfolgreich auf das wachsende Einsatzspektrum und die steigenden Einsatzzahlen reagieren zu können. (CR)

Feuerwehr Essen