Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots)

USLAR (js) Stiftstraße, Einkaufsmarkt, 13.06.22, zw. 12.55 und 13.10 Uhr Ein bisher unbekannter Täter entwendete während des Einkaufens aus der umgehängten Handtasche einer 35-jährigen Kundin aus Uslar die Geldbörse. In dieser befanden sich diverse Kreditkarten und ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

