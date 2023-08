Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Fahrradgeschäft und Büros

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist an der Hatzfelder Straße in ein Fahrradgeschäft eingebrochen worden.

Die Täter zerstörten ein Schaufenster mit einem Stein und gelangten in den Laden. Aus dem Geschäft wurden vier hochwertige E-Bikes entwendet. Die Einbrecher müssen die Pedelecs durch die zerstörte Scheibe aus dem Laden geschafft haben. Zum weiteren Abtransport der Räder liegen bislang keine Informationen vor.

In den Nächten zuvor wurden Einbrüche in Bürogebäude an der Hermann-Löns-Straße und der Kaiser-Heinrich-Straße verübt. Teile der geringwertigen Beute lagen noch in Tatortnähe. Die Täter hinterließen Sachschäden von über 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

