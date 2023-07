Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtigen vor Ort festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruchalarm in einen Supermarkt an der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus am Sonntag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Der Alarm ging gegen 19.20 Uhr bei der Leitstelle ein. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten entdeckten einen 29-jährigen Mann in der Ladezone des Marktes. Er hatte ein Brecheisen bei sich. Einbruchspuren wurden zudem am Tor zur Warenannahme gefunden. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn vorlag, ließ sich widerstandslos festnehmen und zur Polizeiwache Paderborn bringen.

