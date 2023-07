Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit sechs verletzten Personen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße in Paderborn haben sich am Sonntagabend eine Person schwere und fünf weitere Personen leichte Verletzungen zugezogen. Drei Autos waren beteiligt.

Der 18-jährige Fahrer eines Audi A1 wollte gegen 23.25 Uhr vermutlich vom Parkplatz eines Supermarktes aus nach links auf die Detmolder Straße in Richtung Paderborner Innenstadt einbiegen. Da die Detmolder Straße an dieser Stelle stadtauswärts über zwei Fahrstreifen verfügt, ist ein Abbiegen nach links verboten, was durch eine durchgezogene Linie sowie durch entsprechende Verkehrszeichen angezeigt wird.

Der junge Mann nutzte für den Abbiegevorgang eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen, die auf der rechten Fahrbahn in einem Rückstau an der roten Ampel der Kreuzung der Detmolder Straße mit der Penzlinger Straße und der Nordstraße stadtauswärts standen. Beim anschließenden Überqueren der linken Fahrbahn kollidierte er mit dem Toyota Auris einer 21-Jährigen, die dort stadtauswärts in Richtung Kreuzung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahr-zeuge und kamen mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Umherfliegende Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn und beschädigten einen Skoda Fabia, der in dem Rückstau vor der Ampel stand.

Der 19-jährige Beifahrer im Audi zog sich schwere Verletzungen zu, der Fahrer verletzte sich leicht. Beide wurden per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Auch die 21-jährige Fahrerin des Toyotas, ein gleichaltriger Beifahrer und die beiden 17- und 19 Jahre alten Mitfahrerinnen auf der Rückbank brachten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Alle vier zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 21.500 Euro. Der Audi und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Skoda entstand Sachschaden. Die Detmolder Straße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt.

