POL-PB: Telefonbetrüger waren erfolgreich

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagmittag (27.07.) meldete sich eine angebliche "Polizistin" telefonisch bei einer 92-jährigen Frau aus dem südlichen Kreisgebiet und teilte ihr mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Aus "Sicherheitsgründen" solle die ältere Dame ihre Wertgegenstände der Polizei zur Verwahrung aushändigen. Nachdem sie stundenlang am Telefon manipuliert wurde, übergab die Seniorin schließlich Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizisten.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs! Die Täter wenden sich meistens an ältere Menschen.

Die Polizei bittet jüngere Angehörige oder Bekannte, mit den Älteren über Betrugsmaschen zu sprechen. Da die Täter am Telefon nicht nur die hier beschriebene Masche nutzen, sondern sich auch als Sohn, Tochter, Enkel, Bankmitarbeiter, Staatsanwalt etc. ausgeben, gibt es hier viel Informationsbedarf.

Alle Infos, Tipps und Flyer, die neben das Telefon der älteren Menschen gelegt werden können dazu erhalten Sie auf unserer Website, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Sie möchten lieber eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, Telefon 05251 306-0.

