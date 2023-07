Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - 4 Verletzte

Delbrück-Hagen, Lippstädter Straße (ots)

(hajs) Am späten Donnerstagabend befuhr eine 40-jährige aus Oelde mit ihrem VW Golf den Leiwesdamm in Richtung Delbrück-Hagen. Mit im Pkw saßen ihre Eltern und ihre 11-jährige Tochter, als die 40-jährige die Lippstädter Straße in Richtung Schlinger Straße überqueren wollte. Dabei kollidierte ihr Golf allerdings mit dem VW Polo einer 62-jährigen aus Lippstadt, die aus Delbrück kommend in Richtung Lippstadt unterwegs war. Durch den Aufprall geriet der Golf auf ein Anwohnergrundstück und beschädigte dabei eine Hecke sowie einen Zaun. Der VW Polo touchierte und beschädigte die Rinde einer Straßenbaumes. Die Fahrerin des VW Polo wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus gefahren. Im VW Golf der 40-Jährigen erlitten die Erwachsenen leichte Verletzungen und die 11-jährige Tochter blieb zum Glück unverletzt. So konnten alle Insassen nach kurzer Behandlung vor Ort nach Hause entlassen werden. Beide Pkw waren sehr stark beschädigt, sodass sie vor Ort geborgen und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,-- EUR geschätzt.

