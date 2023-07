Polizei Paderborn

POL-PB: 4 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Büren-Steinhausen (ots)

(ah) Donnerstag, 27.07.23, 14:10 Uhr, 33142 Büren, L 549, Verkehrsunfall mit 4 Verletzten, Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Ortsumgehung von Steinhausen ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei zogen sich zwei Personen schwere Verletzungen zu. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Auch ein Ersthelfer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die L 549 in Richtung Geseke. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrschul-Lkw der Bundeswehr zusammen. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mazda, einem Ford Transit und einem VW Bulli. Der 59-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sein 46 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. In dem Bundeswehr-Lkw wurde der 23-jährige Fahrschüler leicht verletzt. Ein ebenfalls 23 Jahre alter Beifahrer verletzte sich, als er einem Unfallopfer Erste Hilfe leistete. Auch der 32 Jahre alte Fahrer des VW-Bullis wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 22-jährige Mazda-Fahrerin, ihre drei Beifahrerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren und ein 21 Jahre alter Beifahrer sowie der 26-jährige Fordfahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Die Unfallstelle musste bis 18:30 h gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell