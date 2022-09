LPI-SHL: Diebstahl von Fahrrad

Suhl (ots) - Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zu Montag einen in der Neundorfer Straße in Suhl abgestellten PKW geknackt und entwendet. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen weißen Mazda CX 5 mit dem amtlichen Kennzeichen SHL AG 663 im Gesamtwert von ca. 26.000 Euro. Hinweise auf den oder die Autodiebe oder den Verbleib des Fahrzeuges richten Sie bitte an die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr