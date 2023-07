Polizei Köln

POL-K: 230719-1-K Mutmaßliche Einbrecher verletzen heimkehrenden Kölner - Zeugensuche

Köln (ots)

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Chrysanthemenweg in Seeberg ist am Montag (17. Juli) gegen 12.40 Uhr ein nach Hause kommender Kölner (48) auf zwei aus seiner Wohnung flüchtende mutmaßliche Einbrecher getroffen. Einer der Verdächtigen habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte der leicht Verletzte später der Polizei mit. Trotzdem sei es ihm gelungen, den Angreifern zu folgen, bis diese auf dem Dahlienweg in einen grauen Ford Focus mit Recklinghausener Zulassung gestiegen und in Richtung Heimersdorf weggefahren seien.

Kurz zuvor hatte der Kölner auf seinem Handy eine Benachrichtigung erhalten, derzufolge seine Wohnungstür geöffnet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Unbekannten die Wohnräume durchwühlt und ohne Beute verlassen. Augenscheinlich hatten sie auch die Tür einer Nachbarwohnung aufgebrochen.

Zeugen beschrieben die flüchtigen Männer als circa 1,60 - 1,70 Meter groß und 18 - 30 Jahre alt. Beide hätten dunkle Haare und einen dunklen Teint. Einer der Verdächtigen habe ein kariertes Hemd und orangenes T-Shirt getragen. Sein Komplize sei mit hellblauem Hemd, blauer Hose und braunen Schuhen bekleidet gewesen. Die Kripo Köln ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

