LPI-J: Einbrecher in der Gartenanlage

Jena (ots) - In das Wohnhaus eines 62-Jährigen in der Feldstraße in Jena wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Die Diebe verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Keller des Geschädigten. Hier entwendeten sie eine Bohrmaschine und nahmen anschließend den gleichen Weg zurück ins Freie. An der Kellertür entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

