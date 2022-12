LPI-J: Einbruch ohne Aufbruchsspuren

Jena (ots) - Ein Ladendieb war am Montagnachmittag in einem Elektronikfachmarkt in der Goethestraße in Jena unterwegs. Der Betroffene nahm ein Ladegerät aus der Verpackung und steckte es ein. Als der 37-Jährige den Markt verlassen wollte, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann. Sein Beutegut wurde fortfolgend an den Markt zurückgegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr