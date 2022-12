Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladekabel eingesteckt

Jena (ots)

Ein Ladendieb war am Montagnachmittag in einem Elektronikfachmarkt in der Goethestraße in Jena unterwegs. Der Betroffene nahm ein Ladegerät aus der Verpackung und steckte es ein. Als der 37-Jährige den Markt verlassen wollte, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann. Sein Beutegut wurde fortfolgend an den Markt zurückgegeben.

