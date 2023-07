Polizei Köln

POL-K: 230718-3-K Gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (17. Juli) haben Polizisten in Köln-Rath/Heumar ein wenige Tage zuvor in Köln-Deutz gestohlenes Fahrrad sichergestellt und den mutmaßlichen Dieb (40) zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen. Die 24 Jahre alte Eigentümerin des Fahrrades hatte sich nach dem Diebstahl auf die Suche nach ihrem Crossbike im Internet gemacht und war schnell auf einer Verkaufsplattform fündig geworden. Mit den Angaben zu dem Anbieter überließ die 24-Jährige die weiteren Ermittlungen der Polizei. Einsatzkräfte nahmen mit dem Verkäufer Kontakt auf und vereinbarten einen Treffpunkt zur Übergabe. Nach dem Verkaufsgespräch, das für den 40-Jährigen unerwartet auf der Polizeiwache endete, konnte die Bestohlene ihr Rad wieder in Empfang nehmen. (cs/de)

