Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Straße abgekommen...

Gommersheim (ots)

...ist der 69 Jahre alte Fahrer eines Sportwagens am Samstag, 13.05.2023 gegen 13:00 Uhr. Er befuhr die K 6 aus Richtung Altdorf kommend in Fahrtrichtung L530. An der Einmündung verwechselte der Fahrer Gas und Bremse, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Zaun neben der Fahrbahn und versenkte das Auto im Acker. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine akute Fahruntauglichkeit. An dem PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 7500 Euro, der Fremdschaden an Zaun, einem Mandelbaum und der Grünfläche beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell